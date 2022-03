Biden: Lufta e Putinit nuk do të jetë kurrë fitore

Presidenti i SHBA-ve Joe Biden, përmes një postimi në Twitter, ka reaguar për pushtimin rus të Ukrainës.

Biden ka treguar pse lufta në Ukrainë nuk do të jetë kurrë një fitore për liderin rus apo qëllimet e tij strategjike.

“Lufta e Putinit kundër Ukrainës nuk do të jetë kurrë një fitore.

Ai shpresonte të dominonte Ukrainën pa luftë.

Ai shpresonte të thyente vendosmërinë evropiane.

Ai shpresonte të dobësonte Aleancën transatlantike.

Ai shpresonte të ndante Amerikën.

Ai dështoi”, shkruan Biden./albeu.com

Putin’s war against Ukraine will never be a victory.

He hoped to dominate Ukraine without a fight.

He hoped to fracture European resolve.

He hoped to weaken the trans-Atlantic Alliance.

He hoped to split apart America.

He failed.

— President Biden (@POTUS) March 11, 2022