Biden e bën sërish, pengohet nëpër shkallët e avionit (VIDEO)

Presidenti amerikan Joe Biden pati një tjetër incident të vogël teksa përfundonte udhëtimin e tij tre-ditor në Evropë, i cili përfshinte një vizitë të fshehtë në Ukrainë dhe një ndalesë pasuese në Poloni. Këtë herë presidenti 80-vjeçar amerikan është rrëzuar nga shkallët e avionit.

Të martën, bashkëpunëtorja e presidentit amerikan, teksa zbriste nga Air Force One, humbi ekuilibrin, për pasojë u rrëzua përtokë.

Skena u përsërit, por pak më ndryshe, me protagonist vetë presidentin amerikan. Biden po ecte shkallëve për të hipur në aeroplan dhe pak para se të arrinte te porta ai u ndal.

