Beteja e ashpër në Ukrainë, gazetari: Po qëllohet me gjithçka, frikë për përdorimin e armëve kimike (VIDEO)

Një video e publikuar nga gazetari Basir Çollaku tregon se në Ukrainë në këto momente po zhvillohet një betejë e ashpër me armë zjarri që dallohet qartë që po qëllohet me gjithçka.

Duke iu referuar një ukrainasi që banon në këtë zonë luftimi, në postimin e tij në Facebook, gazetari Çollaku ka ngritur shqetësimin e qytetarëve ukrainas, se kanë frikën e një sulmi me armë kimike.

Postimi i plotë i Basir Çollakut:

Nga Kievi tani ne kohe reale, qellohet me gjithçka, na i percjell nga vendi i luftes, nje mik qe jeton atje..

Po shtoj serish njoftim te fundit po nga Kiev te nje ukrainasi qe komunikon me nje mikun tim aktualisht tani, ne zonen e luftes, frike per perdorim te nje sulmi me arme kimike.