Berisha thirrje qytetarëve: Të revoltohemi, t’i shkurtojmë jetën kësaj qeverie

Kryetari i PD, Sali Berisha, ju ka bërë thirrje qytetarëve shqiptarë para kryeministrisë që të revoltohen dhe të bëjnë gjithçka, çdo ditë për t’i shkurtuar jetën kësaj qeverie.

Ai tha se ky revolucion nuk ndalet dhe nuk ka për tu ndalur deri në largimin e së keqes nga vendi.

“I bëj thirrje PE-së, qeverive të vendeve mike, të hetojnë, të shqyrtojnë skandalet e duçkës së Edi Ramës, ato janë zinxhir. hetimi i këtyre skandaleve ëhstë intersi më i mirë jo vetëm për Shqiëpërinë por dhe për vendet e tyre. ne do të vazhojmë betejën tonë deri në fitoren eplotë të revolucionit demokratik. Të dashur miq, ne jemi sot këtu. Unë e di se ju t gjithë keni ardhur të përgatitur për betejë, dhe ne jemi në betejë, por thirrja ime është të shndërrohemi në qytetarë të revoltuar protestues, të vazhdojmë revolucionin tonë deri në fitoren. Thirrja ime ëhstë çdo ditë të bëjmë gjithçka përt’i shkurtuar jetën këtij regjimi. Edi Rama, regjimi i tij duhet përmbysur një ditë e më parë. Ju siguroj se PD nuk synon gjë tjetër, se opozita se opozita nuk ka qellim tjetër përveçse të përmbysë monizmin, të çlirojë shqiptarët nga ky monizëm i egër, dhe t’i japë përgjigjen më të shepjtë abshkë me aleatët kësaj krize lubi. Në këtë kontekst ju garantoj se pas përmbysjes së këtij regjimi, do të jetë dyfishimi i rrogave, minimumi jetik për çdo shqiptar, aq sa rroga minimale”, tha Berisha.

/AlbEu.com/