“Berisha të tërhiqet”, Alibeaj i vendosur: Nuk pranojmë diskutime me Rithemelimin për këtë kusht

Kryetari i Komanduar në PD, Enkelejd Alibeaj, është shprehur se demokratët duhet të bashkohen.

Komentet Alibeaj i bëri në një dalje për mediat ku tha se është i gatshëm të bëjë gjithçka për bashkimin e demokratëve.

Alibeaj shtoi se nuk mund të diskutojnë kushtin që PD i ka vendosur Komisionit të Rithemelimit për moskandidimin e Berishës.

“Dita e sotme kujton për këdo që 30 vite më parë votuan të bashkuar duke zgjedhur lirinë. Bashkimi tek vlerat është çelësi për ata që vuajnë sot peshën e diktaturës. Respekti ndaj njëri tjetrit bashkimi ndaj regjimit që është instaluar në Shqipëri. Besoj që është thirrja sot më shumë se kurrë. Kësaj do duhet të shpresojmë t’i shërbejmë”, tha Alibeaj.

“Bashkimi është ndër demokratë. Bëhet fjalë për ata që s’kanë përfituar dhe kanë sakrifikuar. Do kemi kohë se sot është një ditë feste. Do kemi kohë për procedurat.

E rëndësishme është sensi i mirë që buron nga ato vlera. Të bëhemi bashkë pikërisht për këtë”, shtoi Alibeaj.

“Deklarata e djeshme ishte e diskutuar. Do diskutohet prej kohësh, besoj se ishte ajo që përfshinte të gjitha kërkesat. Do veprohet sipas procedurave. Nuk do jetë e fundit do kemi diskutim”, përfundoi Alibeaj.

Sot Rithemelimi do organizojë një mbledhje në orën 18:00, bashkë me Sali Berishën, për të dalë me një qëndrim zyrtarë për kërkesën e PD-së./albeu.com/