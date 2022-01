Berisha: Pjesëmarrja në protestë do të jetë e jashtëzakonshme, deputetët e PD të na bashkohen

Sali Berisha u bëri sërish thirrje deputetëve të PD që t’i bashkohen protestës së demokratëve nesër përpara selisë.

Në Çim Peka Live, Berisha tha se deputetët duhet ta bëjnë këtë në shenjë mirënjohje për për anëtarësinë, të cilët kanë punuar për mandatet e tyre.

“Thirrja ime është për deputetët e PD. Janë të mirëpritur në protestën paqësore të anëtarëve të tyre. Që kanë derdhur lumenj djerse për mandatet. Nuk kjemi asgjë me asnjërin prej tyre, përveç Lulzim Bravës. PD nuk ka kryetar. PD do të ketë kryetar kur të hapet garë për kryetarin dhe dot ë zgjidhet nga anëtarësia siç është përcaktuar në statut. Ajo zyrë nuk do të jetë nesër zyra e kryetarit të PD. PD ka një komision drejtues. A do të vendosen aty 29 vetë apo do të preferojnë një sallë tjetër, nuk e di. Pjesëmarrja do të jetë nga më të mëdhatë. Ka një entuziazëm të jashtëzakonshëm. Ndërtesa nesër u kthehet anëtarësisë, por dhuna nuk është e jona. Nëse na thonë bëtë dhunë se hapët dyert e shtëpisë tuaj, e kanë gabim. Ne s’po shkojmë te selia e një partie tjetër. Ne shkojmë paqësisht”.