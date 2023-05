Berisha: Pas zgjedhjeve të 14 majit do të ketë zgjedhje të përgjithshme, Rama nuk meriton më asnjë ditë të jetë kryeministër

Ish-kryeministri Sali Berisha ka paralajmëruar zgjedhje të përgjithshme, menjëherë aps përfundimit të zgjedhjeve lokale.

Në një intervistë për A2 CNN, Berisha theksosi se pas zgjedhjeve lokale të 14 majit do të ketë zgjedhje të përgjithshme, pasu rama nuk meriton më të qendrojë asnjë ditë në pushtet.

“Toleranca ndaj tij për shkelmimin e kushtetutës do të jetë zero. Pas këtyre zgjedhjeve do të ketë zgjedhje të përgjithshme, do t’i japim duart Edi Ramës, se Rama me qëndrimet e tij antikushtetuese nuk meriton të qëndrojë asnjë ditë në pushtet”, tha Berisha.

Kjo deklaratë e Berishës erdhi si përgjigje ndaj thirrjeve që kryeministri Rama u ka bërë qytetarëve për të mos votuar kandidatët e koalicionit “Bashkë fitojmë” se përfaqësohen nga non gata dhe nuk do t’u japë fonde.

“Kjo thirrje i garanton shqiptarët në mënyrë figurative do t’i dalë për hundësh Ramës”, u shpreh Berisha.