Berisha nuk merr dot selinë e PD, mbyll protestën: Do vazhdojmë dhe me më të fuqishme

Pas dy orë e gjysmë, ish-kryeministri Sali Berisha ka mbyllur protestën e thirrur para selisë së Partisë Demokratike, protesta është mbyllur.

Berisha tha se do të merren me të arrestuarit dhe të plagosurit, ndërsa bëri me dije se do të kemi sërish protesta të tjetra, më të fuqishme se kjo e sotmja.

“Protesta do të vazhdojë deri në arritjen e plotë të qëllimit. Sot do të shpërndahemi, do të kujdesemi për të arrestuarit, sepse janë vërsulur si bisha ndaj tyre për të mbushur komisariatet. Do të kujdesemi për të plagosurit që janë goditur me çarje koke dhe forma të tjera. Do të njoftoj shumë shpejt betejën tjetër, që nuk do të ndalen kurrë deri në fitoren e plotë. Mirënjohje ndaj atyre që ishin sot së bashku me ne. I ftoj të njoftimin që do marrin shumë shpejt. Kemi përballë një narkoshtet, një diktaturë të vërtetë. Kjo betejë dëshmon sa jetëike është përpjekja jonë për të bërë Shqipërinë me opozitë të vërtetë. Ju ftoj ta mbylli këtu protestën, për ta vazhduar më në forma të fuqishme se kjo”, tha Berisha