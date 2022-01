Berisha: Nuk do e ndalim protestën, jemi kundër dhunës (VIDEO)

I rrethuar nga mbështetësit demokrat, Sali Berisha foli në një pronocim të shkurtër për mediat.

I pyetur nga gazetarët nëse do largoheni, ish-kryeministri deklaroi se selia blu është e të gjithëve, nuk është as Edi Ramës dhe as e Lulëzim Bashës. Ai the se protesta do vazhdojë, edhe pse policia vijonte të përdorte gaz lotsjllës.

Jemi kundër dhunës. Ne nuk përdorëm dhunës, edhe pse u dhunuam, ky është një krim. Nuk do të ndalemi, unë sjam larguar ende. Për të hyrën në shtëpinë e vet, smund të mbyllësh derën zotit të shtëpisë, ai mbylli derën dhe kjo do ndodhte.. Ajo nuk është shtëpia dhe vila e Bashës, është e demokratëve. Jemi brenda rregullave të ligjit, absolutisht. /albeu.com/