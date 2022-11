Berisha njofton për protestë edhe në Portin e Durrësit: Nuk do të arrihet realizimi i projektit ogurzi

Kreu i PD-së, Sali Berisha, ka njoftuar protestë edhe në Portin e Durrësit, pasi në Kuvend u miratua marrëveshja për realizimin e projektit të ri.

Berisha tha se do të jetë një protestë e fuqishme që nuk do ta lejojë ndërtimin e projektit ogurzi.

“Protesta te porti do të ndodhë dhe do të jetë e fuqishme. Durrësin nuk do ta dorëzojmë kurrë, atë port që është krenaria kombëtare. Port që Shqipëria është lidhur me perëndimin. Ata që duan ta shndërrojnë në pronë private, nuk do ta arrijnë kurrë projektin e tyre ogurzi”, tha Berisha.