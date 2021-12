Berisha mesazh Ramës: Këtë revolucion nuk e ndal dot, do të trokasë në dyert e kalbura të ndërtesës tënde

Ish-kryeministri Sali Berisha nga selia blu i është drejtuar me një mesazh kryeministrit Edi Rama.

Berisha i tha se revolucionin që do të trokasë në ndërtesën e tij, nuk e ndal dot.

“Sot PD është shtëpia e lirisë. E patë historinë e turpit të sotëm, si u mblodhën fëmijë e njerëz që s’kanë lidhje me këtë forcë politike. Mos vazhdohet më tutje me këtë skenar. Ky është skenar destabilizues për vendin. I them Ramës i bindur të jesh se këtë revolucion as nuk mund ta ndalosh as nuk mund ta mposhtësh. Me këto që bën duke marrë peng Lul bravë, duke ia mbushur tarracën me punonjës të gardës…ata nuk paguhen për të ruajtur Lul bravën, por për të mbajtur rendin dhe qetësinë. Revolucioni po troket në dyert e kalbura të ndërtesës tënde, mos luaj me pluralizmin.”, tha Berisha./albeu.com