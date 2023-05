Berisha mbyll fushatën në Elbasan: Rama e nisi me tritol dhe e përfundoi me arrestime

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka mbyllur fushatën zgjedhore në Elbasan, ku u bëri thirrje qytetarësi të votojnë kandidatin e koalicionit “Bashkë Fitojmë”, Luçiano Boçi.

Berisha than ë fjalën e tij se kryeministri Edi Rama, e nisi fushatën e tij me tritol dhe e mbylli me arrestime, referuar arrestimit mesnatën e mbrëmshme të Fredi Belerit, kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Himarën.

“Të reflektojmë për gjendjen tonë ekonomike, sa herë në dyqane rëndohemi nga çmimet gjithnjë në rritje, për listat e gjata që zgjaten e bëhen tërkuzë, sepse shumë bashkëqytetarë tanët nuk kanë me se paguajnë ushqimin e përditshëm.

Të gjitha këto kanë ardhur sepse Elbasani e Shqiëpria qeverisen nga kjo qeverisje. Ju ftoj të votoni ndryshimin më 14 maj e mos harroni se të gjitha sa thash më sipër Rama në këtë fushatë i mbuloi me tallje për qytetarët, me sharje për kundërshtarët, me tallava për gaztorët.

E nisi fushatën me tritol dhe e mbylli me turp e arrestime.

Le të shndërrojmë 48 orët e fundit në orët e reflektimit.

Le të mendojmë për shqiptarët e larguar të detyruar nga papunësia, mospasja, nga dhunimet e lirive e të të drejtave. Ju e keni të qartë se si dhjetëra mijëra qytetarë u arrestuan për faturat e dritave.

Rma u angazhua në luftë të egër kundër opozitës. Bën gjithçka të dhunojë e shkelmojë votë, emisarët e tij shpërndajnë si hiena para e blejnë vota. Kjo blerje votash që konvertohet në pushtetin e një njeriu, i solli çdo familjeje shqiptare një fatkeqësi të madhe e varfëri në rritje.

Të votojmë Luçiano Boçin, intelektualin e shquar që ka hartuar projektin e një Elbasani ndryshe, qytet dinjitoz për qytetarët e tij”, tha ai.