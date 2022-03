Ish-kryeministri Sali Berisha ka njoftuar se ditën e sotme do të mblidhet Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike të Shqipërisë.

Berisha njoftoi se takimi do të mbahet me qëllim vendosjen e datës së mbledhjes së Kuvendit Kombëtar të PD-së, i cili do të vendosë për datën e zgjedhjeve brenda partisë.

Kujtojmë se po sot, Lulzim Basha është shprehur se është i gatshëm për të ndërmarrë çdo hap për forcimin e PD-së