Berisha gati të bashkohet me Bardhin, merret vendimi për të vazhduar negociatat

Mbledhja e grupit parlamentar të Sali Berishës sapo ka përfunduar dhe ish-kryeministri ka dalë në një konferencë me gazetarët.

Mësohet se gjatë mbledhjes është vendosur ndër të tjera që të vazhdohen negociatat me Gazment Bardhin dhe grupin e tij, për të bërë të mundur një bashkim të dy palëve.

“E vërteta është që grupi me unanimitet të plotë, pas diskutimit të secilit, të çdo anëtari, ishte i mendimit që të vazhdojnë negociatat me deputetët e tjerë, me Gaz Bardhin, kryetarin e grupit dhe të tjerë, me qëllimin më të mirë, arritjen e një bashkimi.

Kjo pasi konstatohet se ky vullnet ekziston nga të gjitha palët, dhe unë e quaj këtë vendim të grupit, një vendim në vlerësimin tim, të drejtë, në përputhje me interesat e PD-së, anëtarëve dhe simpatizantëve të saj.

… Me zotin Bardhi dhe çdo deputet tjetër, përveç Alibashës dhe Lul Pengut, kjo parti është dhe do jetë e hapur për diskutim. Dhe nuk ka kush pse të ma dijë për nder se është partia e demokratëve.

Ata të dy e kanë nxjerrë veten jashtë, janë shndërruar në pengje të Edi Ramës.

… Çdo propozim që vjen nga ata që vendosin të punojnë mbi baza realiste për pajtimin dhe bashkimin, konsiderohet me seriozitet. Çdo propozim vlerësohet dhe konsiderohet me seriozitet të madh.

… Se çfarë përfaqëson Basha, është bërë e qartë për çdo qytetar shqiptar. Ai përfaqëson mirëfilltas një peng të Edi Ramës, me qëllime të caktuara. Por pozitivja është se nuk ka shqiptar që nuk e ka kuptuar se ai është pengu i Edi Ramës. Ai dhe një grup i vogël që e ndjekin, janë të zbrazur nga çdo lloj integriteti moral, politik, etj.

Pengu përfaqëson mjeranin, njeriun më të mjerë”, tha Berisha.