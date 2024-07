Berisha: Dielli perëndoi përgjithmonë për gjeniun botëror të letrave, Ismail Kadare

Mëngjesin e sotëm, u nda nga jeta në moshën 88-vjeҫare, gjeniu i letrave shqipe Ismail Kadare. Ish-kryeministri Sali Berisha, përmes një mesazhi në “Facebook”, ka reaguar duke u shprehur se dielli perëndoi përgjithmonë për gjeniun botëror të letrave, Ismail Kadare.

Gjithashtu, Berisha thekson se në kohërat më të errëta të regjimit hoxhist kur me një varg apo poezi mund të hapje varrin tënd, me gjithë konformizmin që kishte si alternativen me te mire burgun dhe internimin, Ismail Kadare, arriti të dalë nga shtrati i Prokustit me vepra si “Pallati i Ëndrrave”.

Reagimi i Berishës:

Në kohërat më të errëta të regjimit hoxhist kur me një varg apo poezi mund të hapje varrin tënd, me gjithë konformizmin që kishte si alternativen me te mire burgun dhe internimin, Ismail Kadare arriti të dalë nga shtrati i Prokustit me vepra si “Pallati i Ëndrrave” etj për të cilat regjimi e censuroi për vite të tëra. Në vitin ‘90 Ismail Kadare ishte një avokat i lirive dhe të drejtave të njeriut dhe hapjes së Shqipërisë. Ai pas largimit nga Shqipëria, nga mërgimi në Paris mbështeti Lëvizjen Studentore dhe Revolucionin Demokratik që përmbysi diktaturën komuniste në Shqipëri.

Duke u përulur me nderimin më të madh dhe mirënjohjen më të thellë para kujtimit dhe veprës të ndritur të Ismail Kadares, shpreh ngushëllimet e mia më të ndjera familjes së tij të nderuar miqve, të afërmëve dhe lutem së bashku me ta që shiprti i madh i tij të prehet në paqen e merituar. Amin! #sb”, shkruan Berisha.