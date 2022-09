Berisha akuza të forta për Bashën: Mori pjesë në skenarin e shpalljes time non-grata për të shpëtuar lëkurën e tij

Kryetari i PD Sali Berisha gjatë konferencës së përjavshme me gazetarët deklaroi se Lulzim Basha ishte marrë peng nga Edi Rama dhe se ishte ai që firmosi për largmin e tij nga Partia Demokratike dhe që mori pjesë në skenarin e shpalljes së tij non-grata

Berisha po ashtu tha se nuk donte të bënte profetin, por i kishte thënë Bashës se kudo që të shkonte do të ndiqej nga dosjet e tij.

Deklaruat se zoti Basha ishte marrë peng, a ishte marrë nga PS apo organizata të tjera ndërkombëtare?

Berisha: Ai ishte peng i Edi Ramës, së dyti i kam deklaruar më herët se si ai firmosi për të larguar Berishën nga PD dhe morri pjesë në skenarin e të shpalljes sime non-grata për qëllimet e tij. Paska qenë keqësisht i kapur dhe mendoi se në atë mënyre do shpëtonte lëkurën e tij. Por unë i thashë, e vërteta vonon por nuk harron. I kisha deklaruar atij: Lulzim, kudo që të shkosh, para teje shkojnë dosjet e tua. Nuk dua të bëj profetin, por këto ja kam thënë. Këto janë akte që nuk janë kopetencë e Bashës apo e Ramës, por të sigurisë madhore kombëtare, tjetër punë se i ka në dorë Rama dhe bën si do. Bëhet agresion i madh ndaj vendit, dhe nuk mblidhet as këshilli i mbrojtejs kobëtare, as komiteti. Ai çfarëdo gënjen e mashtron, sillet sikur është nën çifligun e tij në Surrel.