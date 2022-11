Bënin jetë luksi nëpër resorte, “çmontohet” banda shqiptare në Spanjë, furnizonin me lëndë narkotike Evropën

Një organizatë kriminale me origjinë shqiptare që vepronte nga Costa Tropical e Granadës dhe nga Malaga është “çmontuar” nga Policia spanjolle. Grupi ishte kthyer në një problem, pasi kultivonte dhe dërgonte sasi të mëdha marijuhane në Europën Veriore. Nga aksioni, 5 persona janë ndaluar, 4 janë futur në burg, ndërsa një tjetër është në “arrest shtëpie”.

Sipas mediave vendase hetimi për grupin filloi marsin e kaluar pasi Policia zbuloi disa informacione se një plantacion marijuhane kultivohej brenda një magazine industriale të një qyteti të vogël në bregdetin e Granadës. Pasi përfunduan hetimet e policisë, në fund të muajit maj u sulmua edhe baza e drogës, ndërsa Policia arrestoi pronarin e anijes dhe sekuestroi mbi 450 bimë kanabisi. Në vijim të hetimeve, në fillim të këtij muaji nëntor, agjentët çmontuan një plantacion të dytë të përbërë nga tre dhoma që ishin fshehur brenda një apartamenti të vendosur në një qytet të vogël në bregdetin e Granadës.

Hetimi i përqendruar në disa banesa në qytetin e Mijas-Costa të Malagës, përfundoi me arrestimin e tre burrave të tjerë me origjinë shqiptare, të gjithë anëtarë të organizatës kriminale të hetuar. Shqiptarët merreshin me gjithçka vetë, nga gjetja e ambienteve me qira (ferma, toka, banesa) për kultivimin e kanabisit deri te zhvillimi i plantacioneve të marijuhanës në këto në një shkallë të gjerë, deri te transformimi, ruajtja dhe dërgimi në veri të Evropës i marijuanës së përpunuar. Shqiptarët e bandës kriminale jetonin në resorte luksoze në qytetin turistik të Mijas-Costa. Për të vështirësuar gjetjen e tyre nga punonjësit e policisë, shqiptarët përdornin automjete të marra me qira me dokumentacion të falsifikuar.

Të arrestuarit janë një shtetas spanjoll 27-vjeçar pa precedentë policie, së bashku me katër burra të tjerë me origjinë shqiptare nga 25 deri në 51 vjeç. Megjithatë, duke marrë parasysh rrjetin e trafikur, hetimet vijojnë dhe nuk përjashtohen arrestime të reja në lidhje me këto ngjarje.