Bëni këto 7 gjëra të dielën për ta bërë javën tuaj të punës më të mirë

Javët e tua shndërrohen në muaj pa e vënë re fare? Jeni nën stres të vazhdueshëm dhe nuk mund të pushoni? Bëni gjërat pak më ndryshe këtë të diel dhe filloni javën si një burrë i ri.

1. Përgatitni vakte javore

Një nga streset më të mëdha të përditshme është të mendosh se çfarë të përgatisësh shpejt për darkë pas punës. Përgatitja e një plani vakt për javën mund të reduktojë në mënyrë dramatike stresin e përditshëm, pavarësisht nëse njerëzit e bëjnë këtë duke kontrolluar në detaje gjendjen e qilarit ose thjesht duke përgatitur një listë vaktesh që mund të përgatiten në më pak se gjysmë ore.

Ata që kanë kohë dhe vullnet, mund të shkojnë një hap më tej dhe gjatë fundjavës të blejnë të gjitha ushqimet e javës që mund të qëndrojnë ose që mund të përgatiten paraprakisht dhe të minimizojnë kohën e përgatitjes së vaktit, shkruan albeu.com.

2. Përvetësoni një zakon që do t’ju relaksojë

E diela është një ditë ideale për hobi. Meqenëse shumica e njerëzve janë nën shumë stres gjatë javës, kjo është një ditë ideale për një hobi që do t’ju relaksojë dhe do t’ju përgatisë për javën. Disa nga hobet që mund të përdorni për të hequr qafe stresin janë joga, meditimi, shëtitjet në natyrë ose të kaloni kohë me familjen.

“Për të qenë të shëndetshëm, njerëzit duhet të kujdesen për trupin dhe mendjen e tyre”, thotë ekspertja e shëndetit të grave, Marsha Hudnall.

3. Shkoni në shtrat herët

Edhe pse është fundjavë dhe nuk keni nevojë të ngriheni herët nga shtrati të dielave, mos qëndroni zgjuar shumë gjatë. Hulumtimet kanë treguar se humbja e dy ose më shumë orëve të gjumit normal, vetëm disa ditë rresht, ka një ndikim negativ në kujtesën dhe kohën e reagimit.

Sigurohuni që të merrni një pushim të fortë nate prej 7 deri në 9 orë nga e diela në të hënë. Kështu që në javën e re do të hyni me më shumë energji dhe në përgjithësi do të jeni në humor më të mirë.

4. Organizoni veten një javë përpara

Me organizim të mirë, mund të bëhet shumë më tepër dhe njerëzit mund të përgatiten mendërisht për angazhimet që i presin atë javë. Nuk është e nevojshme të shkruani me detaje çdo detyrë në shtëpi apo gjërat e vogla që bëni automatikisht çdo ditë, por është e rëndësishme të keni një pasqyrë të detyrimeve dhe kohës së lirë.

5. Rezervoni kohën në orarin tuaj të ushtrimeve

“Pavarësisht se sa i zënë jeni, gjeni tre takime në orarin tuaj të ushtrimeve . Njerëzit që ushtrojnë rregullisht flenë më mirë, kanë më shumë energji dhe kanë aftësi të rritura analitike. Është shumë e lehtë të “humbësh” një takim në palestër ose “të harrosh” të shkosh për një shëtitje. Për të mos qenë dembelë, njihuni me njëri-tjetrin, pyesni veten nëse jeni një person i mëngjesit apo i mbrëmjes, keni më shumë energji në mëngjes apo para gjumit? Cila ju përshtatet më mirë, stërvitja në mëngjes apo para gjumit? Pasi të gjeni përgjigjet e këtyre pyetjeve, përafroni orarin tuaj me preferencat tuaja”, shpjegon Hudnall.

6. Dilni në ajër

“Të gjithëve u pëlqen ta kalojnë të dielën nën batanije të ngrohta duke parë serialin e tyre të preferuar. Por ka shumë prej atyre të dielave. Është koha për të lëvizur dhe për të dalë në natyrë. Një park, pyll ose kopsht botanik mund të ketë një efekt pozitiv në relaksim dhe të përmirësojë kujtesën e një personi deri në njëzet për qind, sipas një studimi të kryer në Universitetin e Miçiganit”, shpjegoi Hudnall.

7. Bëni një listë të gjërave që prisni

Mendoni dhe bëni një listë të gjërave që ju bëjnë të lumtur që do të ndodhin këtë javë.

“Do të hani drekë me një mik të vjetër? Apo për kafe pas punës? A po përfundoni më në fund një projekt me të cilin po luftoni për një kohë të gjatë? Nuk ka rëndësi sa i vogël apo i madh është, nëse diçka ju bën të lumtur shkruajeni. Duke i kujtuar vetes të gjitha gjërat që janë pozitive dhe që ju bëjnë të lumtur do t’jua bëjë më të lehtë kryerjen e detyrave më të vështira, do të stimulojë entuziazmin dhe nivelet e energjisë”, tha Hudnall. /albeu.com/