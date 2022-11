Belgjika zbardh vrasjen e Arjan Spahiut, porositësi ishte Franc Çopja, direktivat i jep të gjitha nga Dubai

Autoritetet belge zbardhin vrasjen e Arjan Spahiut i njohur ndryshe si Arjani i Vogël në lagjen Molenbek, në vitin 2020. Si porositës të krimit, prokurorët belgë që kanë hetuar çështjen akuzojnë Franc Çopjan nga Elbasani, i cili prej vitesh qëndron në Dubai. Sipas “Ballkanweb”, Çopja dha urdhër nga Dubai për eliminimin në Belgjikë të armikut të tij, pasi kishte përplasje me kunatin e viktimës, Erjon Alibej, i njohur me nofkën “Krymi”. Erion Alibej u bë një emër i njohur pasi pas masakrës së Bradasheshit, ku iu vra vëllai (Tarzani) dhe xhaxhai, Arben Dylgjeri bashkë me mikun e tyre turk, mori drejtimin e bandës dhe nisi hakmarrjen ndaj personave ku dyshonte. Një ndër personat e kontraktuar ishte dhe Nuredin Dumani, i cili tha se Alibej kishte kërkuar që ta ndihmonte me disa vrasje, ndërsa Kel Kakami i kishte ofruar 2 mln euro për të hedhur në erë një pallat të tërë, ku strehohej edhe Erion Alibej.

Hajdar, Franc dhe Ervin Bako (të njohur me mbiemrat Çopja dhe Hysa) ka dyshime të forta se drejtojnë një grup kriminal që ka si aktivitet trafikimin e lëndëve narkotike në disa shtete të Europës.

Ja ç’thoshte për Franc Çopjan Erion Alibej, kur u intervistua nga prokurorët belgë: Franc Çopja është më i vogli, nga 3 vëllezërit por më i rëndësishmi pasi ka lidhjet me bizneset e lëndëve narkotike. Nga ai kanë ardhur pasojat e ngjarjeve që kanë ndodhur aktualisht, pasi ata mbështeten te një shoku i tyre që kanë 5 vite që e njohin, që quhet Mikel Qosja (Kamami).I cili është në kërkim ndërkombëtar për vrasjen e vëllait tim. Ai jeton në Dubai me familjen, nusen dhe një vajzë. Franci ka miq marokenë dhe shkon shpesh në Marok ku thonë se ka investuar në atë vend. Marokenin e thërrasin “Baloti”. Ai është një person shumë i njohur në të gjithë botën dhe ky e ka ndihmuar shumë duke i hapur rrugët në trafikimin e drogës kokainë.Sot e kësaj dite ata ia kanë pranuar të gjithëve në Dubai që janë organizatorët e këtyre ngjarjeve.Mesa di unë një ngarkesë droge që atyre iu është kapur në Brazil diku më shumë se 600 kg kokainë, me logon e një skuadre futbolli në Elbasan dhe ajo është për financat e tyre. Ato gjithë këto para i investojnë në Dubai dhe mesa kam marrë vesh kanë blerë një shtëpi rreth 20 milionë euro në një vend të quajtur “Palma” dhe një shtëpi tjetër e kanë përballë një rrote të madhe tip karoseli në Dubai. Këta janë njerëz që nuk arsyetojnë si njerëz normal pasi nuk mund të bësh masakër para familjes dhe fëmijëve.

Mesa duket nisur nga kjo dëshmi hetuesit belgë kanë arritur që të gjejnë gjurmët mes Çopjas dhe vrasjes së ndodhur në Belgjikë që do të niste një kalvar të ri përplasjes mes bandave në Elbasan.