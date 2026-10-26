Behgjet Pacolli largohet nga SPAK pas shtatë orësh: Kam kallëzuar penalizimin dhe padrejtësitë për Aeroportin e Vlorës

Behgjet Pacolli largohet nga SPAK pas shtatë orësh: Kam kallëzuar penalizimin dhe padrejtësitë për Aeroportin e Vlorës

Pas rreth shtatë orësh qëndrimi dhe dëshmie, sipërmarrësi Behgjet Pacolli është larguar nga ambientet e Prokurorisë së Posaçme.

Pas daljes, Pacolli u tha gazetarëve se kishte depozituar një kallëzim penal për ato që i konsideron padrejtësi të ndodhura deri tani në lidhje me Aeroportin e Vlorës.

Të lidhura

None found

“Kam bërë një denoncim penal për padrejtësitë që janë bërë deri tani në lidhje me Aeroportin e Vlorës. Asgjë tjetër”, deklaroi ai.

Pacolli ishte thirrur në SPAK si person që ka dijeni për çështjen, në kuadër të kallëzimit që lidhet me Aeroportin e Vlorës.


Shtuar 26.10.2026 17:38

Tags: ,
Paketa fiskale: Shqipëria ndër vendet me taksat më të larta në rajon

Paketa fiskale: Shqipëria ndër vendet me taksat më të larta në rajon
Njihuni me parashikimin e motit 29 Tetor 2026, kushte atmosferike të qëndrueshme

Njihuni me parashikimin e motit 29 Tetor 2026, kushte atmosferike të qëndrueshme
Klodiana Lala: Rasti i Vlora Hysenit duhet të hetohet thellësisht; Rama duhej të jepte dorëheqjen

Klodiana Lala: Rasti i Vlora Hysenit duhet të hetohet thellësisht; Rama duhej të jepte dorëheqjen
Kërkesë e re për arrestimin e Ballukut? Klodiana Lala: Dyshime për tendera mbi 1 miliard euro dhe akuza të rënda

Kërkesë e re për arrestimin e Ballukut? Klodiana Lala: Dyshime për tendera mbi 1 miliard euro dhe akuza të rënda
Qeveria miraton 5 milionë lekë për trajtimin mjekësor të Erion Vishkullit

Qeveria miraton 5 milionë lekë për trajtimin mjekësor të Erion Vishkullit
Qeveria vendos skemën e dëmshpërblimit për bizneset e prekura nga protestat e tetorit

Qeveria vendos skemën e dëmshpërblimit për bizneset e prekura nga protestat e tetorit
Alimehmeti: Studentët nuk i besojnë më Ramës, ai do të bëjë të kundërtën e asaj që deklaron për dorëheqjen

Alimehmeti: Studentët nuk i besojnë më Ramës, ai do të bëjë të kundërtën e asaj që deklaron për dorëheqjen
E rëndë në Itali/ U raportua i zhdukur më 7 tetor, 31-vjeçari shqiptar gjendet i pa shenja jete në një pus të thellë (EMRI +FOTO)

E rëndë në Itali/ U raportua i zhdukur më 7 tetor, 31-vjeçari shqiptar gjendet i pa shenja jete në një pus të thellë (EMRI +FOTO)