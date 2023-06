Begaj thirrje autoriteteve të Kosovës: Tregoni durim dhe maturi, dhuna nuk është zgjidhje

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, u bëri thirrje autoriteteve në Kosovë që të tregojnë maturi dhe të koordinohen me partnerët ndërkombëtarë për t’i dhënë zgjidhje krizës në veri të shtetit.

Në konferencën e përbashkët për mediat me homologun e tij nga Estonia, Alar Karis, kreu i shtetit shqiptar tha se është në komunikim të vazhdueshëm me autoritetet kosovare.

“Jam në komunikim të vazhdueshëm me autoritetet më të larta të Kosovës, po ashtu me komandantin e KFOR-it [gjeneralmajor Angelo Michele Ristuccia]dhe me disa presidentë të rajonit. Unë kam bërë një thirrje vëllazërore për autoritetet e Kosovës që në këtë situatë duhet të kenë durim, maturi dhe duhet të dëgjojnë dhe të koordinohen me partnerët tanë strategjikë. Dhuna nuk është zgjidhja, konflikti i dhunshëm nuk duhet të jetë asnjëherë opsion, i vetmi opsion për zgjidhje është dialogu”, tha Begaj.

Presidenti shqiptar tha se çdo qasje, që nuk përputhet me normat dhe me ligjet ndërkombëtare, sjellë pasoja që prekin jo vetëm palët e përfshira, por edhe rajonin si dhe për komunitetin ndërkombëtar.

Në Leposaviq, Zveçan dhe Zubin Potok – komuna në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe – situata e sigurisë është përkeqësuar qysh më 26 maj, kur kryetarët shqiptarë të komunave kanë marrë zyrtarisht detyrën, përkundër rezistencës së banorëve lokalë.

Zgjedhjet e 23 prillit, prej të cilave kanë dalë këta kryetarë, janë bojkotuar nga komuniteti serb.

Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar që Kosova të shtensionojë menjëherë situatën në veri, duke ia paraqitur kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, tri kërkesa: qetësimi i situatës në veri, mbajtja e zgjedhjeve të reja në këtë zonë si dhe kthimi në dialogun për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi.

Ndërkaq, pyetjes së gazetarëve, nëse situata e krijuar në Kosovë e zhvlerëson nismën rajonale, Ballkani i Hapur, presidenti Begaj u përgjigj:

“I qëndroj mendimit tim, që në qoftë se një iniciativë e tillë është gjithëpërfshirëse dhe mbetet vetëm në kuadrin ekonomik dhe sjellë përfitime ekonomike për njerëzit e rajonit, në rastin konkret për popullatat tona të Kosovës dhe të Shqipërisë, për mua është e mirë se ardhur”.

Në nismën rajonale, Ballkani i Hapur, marrin pjesë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. /REL