Begaj dënon sulmin në veri të Kosovës: Akt terrorist, negociatorët të kenë qasje të re në dialog

Presidenti i Republikës, Bajram Begaj ka zhvilluar një konferencë të përbashkët për mediet me homologun e tij kroat, Zoran Milanoviç.

Presidenti ka vlerësuar mbështetjen që Kroacia i jep Kosovës, sidomos pas 24 shtatorit, ku mbeti i vrarë efektivi Afrim Bunjaku pas një sulmi terrorist në veri.

Begaj: Nënvizova se pas aktit të Hamasit ndaj izraelit bëhet e domosdoshme që BE dhe NATO të dekurajojnë qasjen provokative të Serbisë ndaj Kosovës. E vlerësova mbështetjen që Kroacia i jep Kosovës. Që prej sulmit të 2 shtatorit gjërat nuk janë më si më parë, dhe negociatorët duhet të kenë një qasje te re të dialogut.

Milanoviç nga ana tjetër u shpreh se Serbia dhe presidenti serb Vuçiç i detyrohen Kosovës dhe bashkësisë ndërkomëbtare disa përgjigje lidhur me rastin dhe reagimin e tye për të.

Milanoviç: Në vitin 2012 Shqipëria kishte 3 vite që ishte anëtare e NATO-s dhe tentonte të fillonte bisedimet me BE-në. Për Shqipërinë nuk ndodhte asgjë, ndërsa Mali i Zi dhe Serbia avanconin. Shqipëria e ka vendin e saj në NATO. Në të njëjtën kohë avancimi drejt aleancës së BE është më i vështirë, pasi Shqipëria nuk ka arritur të hedhë as hapin e parë në këtë drejtim.

Duket sikur diçka nuk është siç duhet, dhe tani kemi lëvizur pak nga vendi pas 11 viteve. Mua më mbetet pak për të folur. Jam i vetmi që nuk është shqiptar dhe këtë e kam përmendur në Nju Jork, është thirrja për të pranuar Kosovën. Serbia dhe Vuçiç na kanë borxh disa përgjigje për rastin e sulmit./Albeu.com