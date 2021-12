Befason Arjan Çani: Berisha është kafshë politike, por Rama e ka kaluar! Nuk ikën pa 4 mandate

Gazetari Arjan Çani është ndër ata që e kishin parashikuar një mandat të tretë për Ramën, gjë që rezultoi e saktë.

Në studion e emisionit “Të Paekspozuarit”, Çani tha se ambicia e jashtëzakonshme e Ramës prodhoi këtë rezultat, që sipas tij ka tejkaluar edhe Berishën.

“Sot kam rastin të mburrem sepse e kisha parashikuar dhe kam dëshmitar publikun dhe ju, se ai do fitojë sepse jam nisur gjithmonë nga një premisë e thjeshtë ky nuk është vend me standarde demokratike, por një vend që anon më shumë nga një regjim autokratik. Ky është një vend kur zgjedhjet nuk janë respektuar asnjëherë, kështu që duke ditur ambicien e Ramës, e përsërisja këtë dhe jo si një dëshirë sepse ambicia e tij për pushtet është aq e madhe sa nuk është parë asnjëherë në këto treva, as Berisha që është kafshë politike, gjithsesi e dorëzoi në 2013, e la pushtetin. Unë jo vetëm kam parashikuar këtë, por kam thënë se Rama nuk ikën pa 4 mandate. Po të mos ishin blerë këto tre mandate, gjë që është njohur botërisht, rezultati nuk do ishte ky që është”, është shprehur Çani./albeu.com/