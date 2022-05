BE njofton sanksionet e reja ndaj Rusisë, Von der Leyen: Ndalim i plotë i naftës ruse

Presidentja e KE, Ursula von der Leyen njofton paketën e gjashtë të sanksioneve të BE-së kundër Rusisë

BE-ja po propozon të ndalojë të gjitha importet e naftës ruse në një paketë të gjashtë sanksionesh që synojnë agresionin e presidentit rus Vladimir Putin në Ukrainë.

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftoi propozimet në një fjalim në parlamentin evropian.

Për çështjen vendimtare të importeve të energjisë, von der Leyen tha: “Ky do të jetë një ndalim i plotë i importit për të gjithë naftën ruse, në det dhe tubacione, të papërpunuar dhe të rafinuar. Ne do të sigurohemi që të heqim dorë nga nafta ruse në një mënyrë të rregullt, në një mënyrë që na lejon ne dhe partnerët tanë të sigurojmë rrugë alternative të furnizimit dhe të minimizojmë ndikimin në tregjet globale. Kjo është arsyeja pse ne do të heqim gradualisht furnizimin rus të naftës bruto brenda gjashtë muajve dhe produkteve të rafinuara deri në fund të vitit.

Sanksionet do të kërkojnë mbështetje unanime midis 27 vendeve të BE-së, me Sllovakinë që tashmë ka treguar se do të kërkojë një përjashtim dhe Hungaria sugjeron që sanksionet mbi furnizimet me energji janë një “vijë e kuqe” për ta.

Masat e tjera të propozuara përfshijnë:

-Oficerët e lartë ushtarakë rusë që kryen krime lufte në Bucha dhe Mariupol do të ishin në shënjestër: “Ne e dimë se kush jeni, nuk do të shpëtoni aq lehtë.”

Sberbank, banka më e madhe e Rusisë, do të shkëputet nga sistemi i transfertave bankare SWIFT.

Tre transmetues të mëdhenj rusë në pronësi shtetërore do të shkëputen nga BE-ja në kabllo, satelit ose në internet, siç i quajti ajo “gojëdhënëse që amplifikojnë gënjeshtrat e Putinit”.

Von der Leyen tha se Evropa ka një përgjegjësi të veçantë ndaj Ukrainës dhe gjithashtu propozoi një “paketë ambicioze rimëkëmbjeje” për vendin.