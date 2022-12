BE miraton sanksione të reja kundër Rusisë

Një paketë e re sanksionesh që synon të ushtrojë më shumë presion ndaj Rusisë është miratuar nga BE.

Paketa, detajet e së cilës nuk janë zbuluar, u miratua pas disa ditësh diskutimesh gjatë një takimi të ambasadorëve të bllokut të 27 vendeve në Bruksel, ndërsa krerët e BE-së mbajtën një samit aty pranë.

Republika Çeke, e cila mban presidencën e radhës të Këshillit të BE, tha se paketa do të konfirmohet me procedurë me shkrim nesër.

Komisioni Evropian, dega ekzekutive e BE-së, javën e kaluar propozoi ndalime të udhëtimit dhe ngrirje të aseteve për pothuajse 200 zyrtarë dhe oficerë ushtarakë rusë si pjesë e raundit të ri të masave.

Ishte e paqartë nëse propozimet ishin ndryshuar gjatë negociatave midis vendeve anëtare.

Objektivat e sanksioneve të fundit të rekomanduara përfshinin ministrat e qeverisë, ligjvënësit, guvernatorët rajonalë dhe partitë politike./albeu.com