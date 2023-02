BE do të trajnojë 15,000 ushtarë të tjerë ukrainas

Bashkimi Evropian është zotuar të trajnojë edhe 15,000 ushtarë ukrainas, ka njoftuar shefi i politikës së jashtme të bllokut, Josep Borrell.

“Rusia e ktheu luftën në Evropë, por Ukraina vazhdon të luftojë”, shkroi ai në Twitter.

“Gëzohem t’i njoftoj kryeministrit Denys Shmyhal se Misioni i Ndihmës Ushtarake të BE-së do të trajnojë 15,000 ushtarë ukrainas shtesë, duke e çuar numrin total të personelit të trajnuar të EUMAM në 30,000.”

Trupave do t’u jepet trajnim i specializuar, si dhe “udhëzim teknik” për pajisje të reja, përfshirë tanket Leopard 2.

Programi, i cili filloi zyrtarisht në nëntor, synon të rrisë aftësinë ushtarake të Forcave të Armatosura të Ukrainës për t’i lejuar ato të mbrojnë vendin e tyre kundër Rusisë.

