BE dënon referendumet “ilegale” që do të zhvillohen në Ukrainë

Përfaqësuesi i Lartë i BE-së, Josep Borrell, e ka quajtur të paligjshme referendumin që do të zhvillohet në rajonet ukrainase që kontrollohen nga Rusia.

Deklarata e Borrell:

“Sot, të ashtuquajturat “autoritete”, të emëruara në mënyrë të paligjshme nga Rusia në territoret e Ukrainës që ajo pushton ushtarakisht, njoftuan përgatitjet për “referendume” të paligjshëm. Kjo është përpjekja e Rusisë për të legjitimuar kontrollin dhe synimet e saj të paligjshme ushtarake. Për të ndryshuar me forcë kufijtë e Ukrainës duke shkelur qartë Kartën e OKB-së dhe pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës.

Bashkimi Evropian dënon fuqishëm këto “referendume” të planifikuara të paligjshme, të cilat janë kundër autoriteteve ukrainase legale dhe të zgjedhura në mënyrë demokratike, janë në kundërshtim me pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës dhe në shkelje të hapur të ligjit ndërkombëtar. Rezultatet e veprimeve të tilla do të jenë të pavlefshme dhe të pavlefshme dhe nuk do të njiheshin nga BE-ja dhe Shtetet Anëtare të saj.

Që nga fillimi i pushtimit, Rusia ka frikësuar, arrestuar, torturuar dhe rrëmbyer në mënyrë të paligjshme qytetarët ukrainas dhe një pjesë e konsiderueshme e popullsisë fillestare në zonat e pushtuara është detyruar të largohet. Zyrtarët lokalë të zgjedhur ligjërisht, në disa raste, janë zëvendësuar me forcë. Qasja në internet, media e lirë dhe e pavarur dhe liria e shprehjes gjithashtu janë kufizuar shumë.

Prandaj, këto “vota” të paligjshme nuk mund të konsiderohen në asnjë rrethanë si shprehje e lirë e vullnetit të njerëzve që jetojnë në këto rajone nën kërcënimin dhe frikësimin e vazhdueshëm ushtarak rus.

Rusia, lidershipi i saj politik dhe të gjithë ata që janë të përfshirë në këto “referendume” dhe shkelje të tjera të së drejtës ndërkombëtare në Ukrainë do të mbahen përgjegjës dhe do të merren parasysh masa shtesë kufizuese kundër Rusisë.

Ne jemi të impresionuar nga vendosmëria dhe guximi i banorëve ukrainas të zonave aktualisht nën kontrollin ushtarak rus, duke vazhduar të kundërshtojnë në mënyrë paqësore praninë e paligjshme ruse.

Bashkimi Evropian mbetet i palëkundur në mbështetjen e tij për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës dhe i kërkon Federatës Ruse që të tërheqë menjëherë, plotësisht dhe pa kushte të gjitha trupat dhe pajisjet ushtarake të saj nga i gjithë territori i Ukrainës brenda kufijve të saj të njohur ndërkombëtarisht”.