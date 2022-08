BE dënon “aktivitetet ushtarake” të Rusisë rreth centralit bërthamor

Shefi i politikës së jashtme të BE-së ka kritikuar “aktivitetet ushtarake” të Rusisë rreth termocentralit bërthamor të Zaporizhzhia.

Granatimet goditën objektin dje , duke shmangur për pak një fatkeqësi të mundshme dhe Rusia dhe Ukraina nxituan të fajësojnë njëra-tjetrën.

Trupat ruse janë vendosur rreth uzinës bërthamore që kur u mor në dorë në fillim të pushtimit.

Josep Borrell Fontelles i BE-së ka akuzuar trupat e Moskës për një “shkelje serioze dhe të papërgjegjshme të rregullave të sigurisë bërthamore”.

The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 6, 2022