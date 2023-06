BBC: Pas grushtit të shtetit të dështuar, Putini do të bëhet edhe më brutal

Masat e sigurisë kundër terrorizmit mbeten në fuqi në Moskë, por është e paqartë nëse presidenti rus është ende në kryeqytetin rus në këtë moment.

Çfarë do të bëjë Vladimir Putin më pas? Mospëlqimi i përhapur i Putinit për tradhtinë u duk se u pasqyrua në fjalimin e tij të ashpër në televizionin shtetëror të shtunën në mëngjes, ku ai akuzoi liderin e Wagner-it, Yevgeny Prigozhin për “thikë pas shpine” dhe tradhti.

Presidenti rus nuk është shfaqur në publik që nga ajo kohë dhe asnjë fjalim i ri presidencial nuk është planifikuar në të ardhmen e afërt. Në një intervistë të regjistruar paraprakisht në televizionin shtetëror të dielën – që dukej se kishte ndodhur para kryengritjes – Putin tha se ishte i sigurt për përparimin e “operacionit special” në Ukrainë.

Masat e sigurisë anti-terroriste mbeten në fuqi në Moskë, por është e paqartë nëse presidenti rus ndodhet ende në kryeqytetin rus në këtë moment. Disa parashikojnë se Putini do ta shfryjë zemërimin e tij në një farë mënyre, qoftë ushtarakisht në Ukrainë ose mbi ata brenda Rusisë që nuk e mbështetën atë.

Eurodeputeti polak Radek Sikorski komentoi për BBC se lideri rus “ndoshta do të spastronte ata që i shihte si të lëkundur”, që do të thotë se regjimi i tij do të bëhej “më autoritar dhe më brutal në të njëjtën kohë”.

Sekretari amerikan i Shtetit, Anthony Blinken, e vlerësoi nga ana e tij se është herët të thuhet se çfarë do të ndodhë më pas, duke theksuar se “nuk e kemi parë ende aktin e fundit”.

Duke folur për CNN, ai theksoi se në pushtetin e Putinit janë shfaqur “çarje”, të çara që nuk ekzistonin më parë. Kjo filloi me shefin mercenar të Wagner-it, Yevgeny Prigozhin, duke vënë në dyshim çështjen e luftës në Ukrainë dhe tani, ka një “sfidë të drejtpërdrejtë ndaj vetë Putinit”, thotë Blinken.

“Kjo ngre shumë pyetje të thella që do të marrin përgjigje në ditët dhe javët në vijim”, vuri në dukje ai.

“Nëse e vendosni në kontekst, 16 muaj më parë Putin ishte në pragun e Kievit në Ukrainë, duke u përpjekur të merrte qytetin brenda pak ditësh dhe ta fshinte vendin nga harta. Tani, atij iu desh të mbronte Moskën, kryeqytetin e Rusisë, kundër një mercenari të krijuar nga ai vetë”, komentoi Blinken.

“Epo, mendoj se është e qartë – ne po shohim të shfaqen çarje. Ku shkojnë, nëse diku, kur arrijnë atje, është shumë e vështirë të thuhet. Nuk dua të spekuloj për këtë”, theksoi sekretari amerikan.