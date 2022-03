BBC ngre alarmin: Pse kontrolli i Khersonit do të ishte i rëndësishëm për Rusinë

Ende nuk është e konfirmuar, por nëse Rusia merr kontrollin e qytetit jugor të Ukrainës, Khersonit, me pothuajse 300,000 banorë, do të ishte një fitore e madhe për ushtrinë ruse.

Do të ishte qyteti më i madh që do të binte në duart e Rusisë dhe strategjikisht do të ishte një bazë jetike për ushtrinë, pasi ajo kërkon të shtyjë më tej në brendësi dhe në perëndim përgjatë bregdetit deri në qytetin e madh port të Odesës.

Kherson është në vetvete një port i rëndësishëm i Detit të Zi dhe një qendër industriale.

Të kontrollosh Kherson do të thotë të kontrollosh gjithashtu një burim të madh uji. Ukraina e mbyti kanalin e Krimesë së Veriut pasi Rusia pushtoi gadishullin e Krimesë, kështu që shumica e furnizimit me ujë të freskët në Krime u ndërpre, duke shkaktuar mungesë uji në rajonin e aneksuar.

Një nga objektivat e parë të pushtimit ushtarak të Rusisë ishte zhbllokimi i asaj rruge ujore dhe rivendosja e furnizimit me ujë në Krime.

Ne e dimë se automjetet ruse hynë në qendër të qytetit Kherson gjatë natës. Kryebashkiaku Igor Kolyikhayev tha këtë mëngjes se qyteti kishte nevojë për një mrekulli.