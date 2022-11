BBC i bën jehonë arritjes së marrëveshjes Kosovë-Serbi: BE zbuti tensionet për targat e makinave

Kosova dhe Serbia kanë rënë dakord për hapat për të zbutur një mosmarrëveshje për targat serbe të makinave, të cilat kishin kërcënuar të shkaktonin dhunë, shkruan BBC.

Shefi i politikës së jashtme të BE-së, Josep Borrell, shkroi në Twitter: “Kemi një marrëveshje!” dhe tha se të dyja palët do të përpiqen të normalizojnë marrëdhëniet.

Kosova, e cila shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 2008, kishte kërcënuar se do të fillonte t’i gjobisë shoferët nga e enjtja nëse ata vazhdojnë të përdorin targat e lëshuara nga Beogradi.

Por bisedimet e Brukselit rezultuan në një marrëveshje.

Borrell tha se Serbia do të ndalojë lëshimin e targave me emërtimet e qyteteve të Kosovës dhe Kosova nuk do të kërkojë që automjetet me targa serbe të riregjistrohen.

Të hënën ai shprehu zemërim kur Kosova refuzoi të pranojë marrëveshjen e propozuar të BE-së.

Por Kosova iu kthye negociatave nën presionin e aleatit të saj kryesor, SHBA-së, raporton korrespondenti i BBC-së për Ballkanin, Guy Delauney.

Ai thotë se marrëveshja tingëllon identike me propozimin e BE-së në tryezë në fillim të kësaj jave.

Autoritetet e Kosovës duan që minoriteti etnik serb të dorëzojë targat e tyre të lëshuara nga Serbia. Qeveria në Prishtinë ka argumentuar se targat që datojnë para luftës së territorit të vitit 1999 për pavarësi nga Serbia nuk mund të jenë më të vlefshme.

Policia e Kosovës do të vendoste gjoba prej 150 euro, për mbajtësit e targave të lëshuara nga Serbia.

50,000 serbët në veri të Kosovës pranojnë vetëm institucionet lokale serbe, dhe ka pasur demonstrata kundër politikës së targave të Prishtinës.

Para kompromisit të së mërkurës, Serbia këmbënguli që automjetet që kalonin kufirin e saj nga Kosova të mbanin afishe të prodhuara nga Serbia në targat e tyre kosovare.

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka zhvilluar të hënën në Bruksel bisedime me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, me ndërmjetësimin e BE-së.

Serbët e Kosovës u mblodhën sërish të mërkurën kundër qeverisë së Kurtit , ndërsa bisedimet në Bruksel rifilluan mes zyrtarit serb Petar Petkovic dhe zëvendëskryeministrit të Kosovës Besnik Bislimi.

Në qytetin e ndarë të Mitrovicës, për një kohë të gjatë një pikë përplasjeje midis serbëve të Kosovës dhe shqiptarëve etnikë, qindra gra serbe akuzuan Prishtinën se po kërkonte të “getojë” pakicën serbe. Ata mbanin në duar pankarta “Duam paqe” dhe “Kurti, fëmijët nuk të japim ty”.

Rreth 3,700 trupa paqeruajtëse të NATO-s mbeten të dislokuara në Kosovë – forca e KFor-it – për të parandaluar çdo shpërthim në ish-krahinën serbe./albeu.com