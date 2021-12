Bazuar në shenjën tuaj, këto do të jenë ditët më “magjike” të dhjetorit

Dhjetori është muaji i festave, dhuratave dhe këngëve. Muaji i cili përcjell energji positive dhe aroma e ëmbël e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri ndihet edhe në ajër dhe në rrugët e qyteteve. Astrologjia sjell për ju ditët më me fat për këtë muaj sipas shënjës së horoskopit. Le tu hedhim një sy:

Dashi

Dita më e mirë: 13 dhjetor. Ju mund të ndjeni një shpërthim frymëzimi për të dalë në rrugë dhe për të eksploruar vende të reja. Ndoshta do të udhëtoni në një territor të ri intelektual; Skiconi rrugë të reja për zhvillimin në karrierë dhe rritjen profesionale.

Demi

Dita më e mirë: 19 dhjetor. Ky muaj ka të ngjarë të kthejë vëmendjen tuaj drejt çështjeve të zemrës. Ju do të thirreni për të reflektuar dhe eksploruar gjatë periudhës retrograde, e cila mund të japë një ndjenjë fuqizimi.

Binjakët

Dita më e mirë: 18 dhjetor. Pavarësisht nëse është rezultat i punës së palodhur që po realizohet ose thjesht një varg ngjarjesh të papritura, në thelb është një moment llambë për ju. “Ju mund ta gjeni veten duke njohur atë që ju nevojitet për të funksionuar një partneritet dhe si të nderoni veten, personin tjetër dhe vetë marrëdhënien,” thotë Gailing.

Gaforrja

Dita më e mirë: 16 dhjetor. Momentet e rastësishme të fatit ndjehen të destinuara në yje për ju, Gaforre. “Mund të duket sikur po krijohen situata që janë të zhytura në fat”, thotë Gailing. Dhe gjithçka që duhet të bëni është të mbështeteni; cilido drejtim që ndiheni të tërhequr është drejtimi ku do të ishte zgjedhja më e mençur për ju.

Luani

Dita më e mirë: 19 dhjetor. Kalimet e kësaj dite janë veçanërisht të lidhura me romancën. Një organizim i favorshëm e bën atë ditë të shkëlqyer për të dalë në një takim me një mik të mirë dhe për t’u kënaqur me të gjitha gjërat që ju pëlqejnë vërtet.

Virgjëresha

Dita më e mirë: 20 dhjetor. Ju thjesht mund të ndiheni të frymëzuar për të dalë nga zona juaj e rehatisë në këtë ditë. Virgjëresha – e cila do të thotë se jeni personi tipik metodik dhe i orientuar drejt rutinës së përditshme. Ky ndryshim vjen nga një treshe mbështetëse midis Mërkurit, sundimtarit tuaj planetar, dhe Uranit.

Peshorja

Dita më e mirë: 19 dhjetor. Ashtu si Demi, ju mund të ndjeni që vëmendja juaj të kthehet nga brenda te çështjet me qendër zemrën në këtë ditë. “Kjo është një ditë e mrekullueshme për t’u argëtuar në shtëpinë tuaj me një grup miqsh ose familjarësh,” thotë Gailing.

Akrepi

Dita më e mirë: 11 dhjetor. Qoftë për të mësuar një gjuhë të re apo një aftësi të re, ju mund ta gjeni veten duke bërë përparim në ndjekjet e fokusuara pa asnjë lloj fërkimi në këtë ditë.

Shigjetari

Dita më e mirë: 28 dhjetor. Është koha për të çliruar nofullën dhe për të lehtësuar shpatullat, Shigjetar. Pak para se të mbyllet viti, fillon një nga tranzitet pozitive që do të përcaktojë vitin 2022.

Bricjapi

Dita më e mirë: 21 dhjetor. Kjo është koha juaj për të festuar, pasi dielli kalon në shenjën tuaj dhe ditëlindja juaj është afër në horizont. “Ju ka të ngjarë ta gjeni veten, të ndiheni më energjik dhe të dëshironi të jeni në lëvizje,” thotë Gailing.

Ujori

Dita më e mirë: 24 dhjetor. Ndërsa mund të ketë njëfarë tensioni, Gailing dyshon se kjo ditë do të jetë kryesisht për zgjidhjen e problemeve.

Peshqit

Dita më e mirë: 28 dhjetor. Bota është me të vërtetë sheshi juaj i lojërave në këtë ditë. Planeti i shtrirë i Jupiterit që lëviz në shenjën tuaj hap mundësi të reja dhe positive.