Bayraktar-i i ri që i “kall datën” ushtarit rus: Cili është modeli Mini?

Dronët turq Bayraktar TB2 po luajnë një rol mjaft thelbësor në luftën në Ukrainë.

Mjaft tanke të ushtrisë ruse janë shkatërruar prej këtyre dronëve dhe mjaft sekrete të ushtrisë ruse janë zbuluar po prej këtyre dronëve.

Një blerje e re nga Ukraina, e një droni më të avancua të tipit Mini, po luan gjithashtu një rol të rëndësishëm.

Në luftën që po ndodh në Ukrainë, dronët po luajnë një rol gjithnjë e më të rëndësishëm dhe mund të jenë përfundimisht një nga faktorët kryesorë në fundin e saj përfundimtar.

Portali i specializuar turk Oryx, i cili merret me çështje ushtarake, thekson se përveç blerjes së UCAV-ve shtesë Bayraktar TB2, Ukraina ka marrë edhe mini-Bayraktar.

Portali i përmendur thekson se kjo video nga Ukraina, në të cilën shihet një ushtar rus duke ikur ndërsa ndiqet nga dron, është realizuar me një mini-Bayraktar. Më vonë u konstatua se, falë monitorimit të këtij ushtari rus, u zbulua një pozicion rus, i cili u shkatërrua nga artileria ukrainase në koordinim me mini-Bayraktar.

“Ky angazhim demonstron në mënyrë të përkryer karakteristikat e parashikuara të mini-Bayraktar dhe demonstron dobinë e kamerës së tij me definicion të lartë.

Sistemi i dronëve Bayraktar Mini është sistemi i parë minirobotik turk i avionëve me komponentë elektronikë, softuer dhe strukturorë plotësisht origjinale dhe të zhvilluar në nivel kombëtar. Sistemi, i cili u zhvillua me punën intensive dhe përpjekjet e Ekipit të Kërkimit dhe Zhvillimit të Mbrojtjes Baykar, kaloi me sukses të gjitha testet dhe u vu për herë të parë në përdorim nga Forcat e Armatosura Turke në 2007”, thuhet nga portali.

Karakteristikat e Mini UAV D të transmetuara nga Baykar Defense janë:

Kamera me rezolucion të lartë

Lidhja dixhitale e të dhënave FHD

10x optik / 32x zmadhim dixhital

Fluturimi midis -20 ° C dhe + 55 ° C

Gama e komunikimit me Bayraktar Mini UAV D do të jetë më shumë se 2 herë ajo e paraardhësit të tij. Koha e fluturimit të sistemit të ri, lartësia maksimale e të cilit është rritur me 3 herë në 12,000 2 F., do të jetë më shumë se XNUMX herë më e gjatë.