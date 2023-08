Bayern kërkon portier, spanjolli i Chelsea në listën e gjermanëve

Kepa Arrizabalaga është në listën e kandidatëve për të përforcuar portën e Bayern Munich. Portieri bask, më i shtrenjti në histori, është një nga të preferuarit e Tuchel në një pozicion të kufizuar nga dëmtimet e vazhdueshme të Neuerit.

Portieri u nis për në Londër në vitin 2018, por jo para Chelsea se të linte 80 milionë euro në arkat e Athletic, shuma më e lartë e paguar ndonjëherë për një portier. Performanca e tij ka qenë e parregullt që atëherë, duke lidhur shtrirje vërtet solide me të tjera të papërshtatshme për një portier të nivelit të tij.

Megjithatë, Kepa vazhdon të ketë një karton të mirë në treg, një rrethanë që Chelsea mund ta shfrytëzojë për të arkëtuar lojtarin. Nënshkrimi i bashkatdhetarit të tij Robert Sánchez në portë mund të lërë në hije portierin bask, kështu që lojtari mirëpret një lëvizje në një destinacion tjetër pas pesë vitesh në Londër.

Ndalesa tjetër mund të jetë Bayern. Siç raportohet nga Fabrizio Romano, lojtari do të ishte në një listë me Rulli dhe Bounou për të përforcuar portën bavareze. Dëmtimet e vazhdueshme të Neuerit, si dhe shitja e Yann Sommer në këtë afat kalimtar, e detyrojnë klubin gjerman të nënshkruajë me një portier. Kepa përkoi me Tuchel gjatë kohës së tij në Chelsea, nga i cili ka kujtime të mira, kështu që nënshkrimi i tij do të përshtatej me dëshirat e trajnerit.