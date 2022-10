Bashkimi i PD-së, Paloka flet për takimin me Bardhin: Ka një vullnet për të dalë me një kandidat të përbashkët

Kreu i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Edi Paloka, i ftuar këtë pasdite në emisionin “Kjo javë” në News24, foli lidhur me negociatat që po zhvillon me palën tjetër demokrate, me qëllimin për të dalë me kandidatë të përbashkët në zgjedhje.

Lidhur me takimet që ka zhvilluar me Gazment Bardhin, Paloka u shpreh se vë re një vullnet për bashkëpunim, por ende nuk thotë dot nëse do të ketë një rezultat.

Ai shtoi se janë futur në bisedime pa kushte, dhe ritheksoi edhe një herë që mirë do të ishte që dhe pala tjetër t’i qëndronte këtij aksi, pra të mos vendosë kushte.

Ai shtoi se të enjten e shkuar, ishte takuar me Bardhin në kafen ne Kuvendit, për t’i qëndruar foksuit syrit të mediave.

“Mu duk se kishte vullnet për bashkëpunim, për daljen me një kandidat të përbashkët në zgjedhjet lokale. Kemi pranuar se janë bisedime ku të dy palët hyjnë pa asnjë kusht. Jemi krejtësisht të hapur për të gjetur zgjidhjen për daljen me një kandidat të përbashkët. Nëse këto bisedime kanë sukses, më vonë e shoh si një hap që do çonte në bashkimin përfundimtar.

Realiteti tjetër është grupi i deputetëve që ne po bisedojmë, që edhe ata të japin mbështetje për kandidatura të përbashkëta. E kam të vështirë të them nëse do të arrihen në rezultat, thashë se ne nuk kemi vënë kushte dhe do doja që dhe pala tjetër të mos vinte kushte.

Nuk kemi hyrë në biseda me numra dhe emra me Bardhin, ka qenë bisedë në parim. Të enjten e kaluar kemi zhvilluar një takim në kafen e Kuvendit. Duhet t’i qëndrojmë asaj që asnjë palë nuk kemi vënë kushte”, tha Paloka.