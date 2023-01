Bashkëpunëtor i ish-agjentit të FBI-së? Artan Hoxha: Famozi, Dorian Duçka u ‘arratis’ në Dubai me çarterin special të Ramës

Dorian Duçka është një nga dy shqiptarët e përfshirë në dosjen e hetimeve ndaj ish-agjentit të FBI-së, Charles McGonigal i cili u arrestua disa ditë më parë në Nju Jork.

Dorian Duçka prezantohe si personi “b” në dosje, një shtetas shqiptar i punësuar nga një kompani konglomerat energjie kineze qe vepronte si këshilltar informal i Kryeministrit të Shqipërisë.

Ndërsa personi “a” është Agron Neza. Personi A dhe personi B (Dorian Duçka) ishin miq dhe bashkëpunëtorë biznesi me njëri-tjetrin”, thuhet në dosjen amerikane.

Sakaq nëpërmjet një postimi në Facebook, gazetari investigative, Artan Hoxha, bën me dije se Dorian Duçka është larguar paraditen e sotme drejt Dubait, ndërsa thotë se Duçka është larguar me çarterin special “pa pagesë” te kryeministri, Edi Rama.

“O sot, o kurre…. Koha per nje proteste te fuqishme ne mbrojtje te FBI-se dhe kunder “famozit” Dorian Duçka….

Edvin Rama, dorezo keshilltarin tend special pa pagese, njeherazi dhe kusheririn e pare te Ilir Metes…

Nderkohe po presim, qe hakerat iraniane, te na japin identitetin e pastrueses te shtepise se Dorian Duçkes

Ne foto: Dorian Duçka duke u larguar paraditen e sotme drejt Dubait, me çarterin special “pa pagese” te kryeministrit”, shkruan Hoxha në Facebook.

Kush është Dorian Duçka?

Duçka ka histori të larmishme me pushtetin. Ai u përmend orët e fundit si “këshilltari i Ramës”, por Sali Berisha, që tani e quan “supermafioz”, e ka pasur në qeverinë e përbashkët me Metën. Madje shpesh ai përmendej asokohe si mik i ngushtë i Damir Fazllic, me të cilin shihej në lokalet e natës në Tiranë.

Dorian Duçka ishte përfaqësues i LSI-së së Ilir Metës në koalicionin 2009-2013 me Sali Berishës, drejtor i Integrimit në Ministrinë e Energjetikës dhe përmendet në media edhe si “nipi” i Ilir Metës. Dorian Duçka ka qenë zëvendës ministër i Energjetikës me LSI-në edhe në periudhën 2013-2015. Ai ka patur një përvojë pune edhe me TAP-in, si Drejtor i Njësisë së Menaxhimit të Projekteve .

Ja si e përshkruante Dorianin në 2019 një prej mediave më afër Berishës, në pronësi të një gazetari që sot është zëdhënës i PD: “Kryeministri Rama ka firmosur emërimin e Xhoana Lilajt, me profesion juriste, si anëtare të Këshillit Drejtues të AKEP-it. Caktimi i saj në këtë pozitë, duket më shume si një shpërblim për kontributin qe bashkëshorti i saj, Dorian Duçka, pati në organizimin e ‘darkës së gabuar’ të kryeministrit me disa deputetë gjermanë në Berlin. Duçka, njihet po ashtu edhe për raportet e ngushta me presidentin Meta, teksa ka shërbyer edhe si ish-zv/ministër i Industrisë dhe Energjisë”.

