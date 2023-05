Basha takim me të rinjtë në Durrës: Duhet vetting i politikanëve, një pjesë e deputetëve i marrin votat përmes bandave

Ish-kreu i PD-së Lulzim Basha o zhvillon një takim në Durrës me me të rinjtë e të rejat.

Gjatë takimit, Basha është shprehur se ka vetëm 2 mundësi që politikanët të vihen në shërbim të qytetarëve, që sipas tij janë sistemi me Lista të Hapura dhe vetting i politikanëve.

Ai shtoi se këto dy lëvizje janë goditje në “zemër” të “Trekëndëshit të Bermudës”.

“Prej 2008 e deri më sot kjo sëmundje është bërë gjithnjë e më e madhe. Durrësi është rasti konkret ku kapja e bashkisë ka rezultuar shkatërrimtare për ekonominë, të një prej qendrave më të njohura në botë, që sot nuk konkurron dot as me një fshat të Kroacisë. Më parë deputetët zgjidheshin nga gara “kokë më kokë”. Por problemi që ishte me maxhoritarin, u dyfishua me proporcionalin.

Ju i njihni ata, e dini shumë mirë nga vijnë dhe si i marrin votat. Para disa vitesh u kalua një ligj i dekriminalizimit, që të mos lejonte personat me rekorde kriminale të hynin në parlament. Por ja gjetën zgjidhjen ustallarët. Fusin djalin e tyre, dhëndrin, etij dhe marrin vendime në emër të tyre. Por edhe proporcionali mund të mos funksionojë totalisht, pasi një pjesë e deputetëve i marrin votat përmes bandave dhe parave. Duhet vetting i politikanëve.

Ktë kemi propozuar të bëhet me politikanët. Politikanët që nuk justifikojnë pasurinë e tyre dhe që kanë lidhje të papërshtatshme. Nuk mund t’i përfaqësojnë qytetarët, kur janë duke vjedhur taksat me zyrtarët e korruptuar. Vetëm në këtë mënyrë do të shkurajojmë ata që e shohin futjen në politikë jo si një mënyrë për t’ju shërbyer juve, por vetes së tyre. Politika përditë me veprimet dhe mosveprimet e saj ua bën jetën më të vështirë.