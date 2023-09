Basha: Rama dhe Berisha, binom tregues i lidhjeve të politikës me krimin

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, në një reagim në Tëitter duke iu përgjigjur akuzave të ish-kryeministrit Berisha, teksa thotë se ky i fundit dhe Rama janë binomi tregues i lidhjeve të politikës me bandat dhe krimin.

Basha shprehet se aleanca e Kullës nuk fshihet dot as pas llumit dhe as pas shpifjeve, teksa shton se Rama e Berisha mbajnë gjallë korrupsionin e së shkuarës dhe atij që prej 10 vitesh zhvat shqiptaret.

“Aleanca e Kullës nuk fshihet dot as pas llumit dhe as pas shpifjeve. Rama dhe Berisha janë binomi tregues i lidhjeve të politikës me bandat dhe krimin, dhe i fijeve të dukshme e të padukshme që mbajnë gjallë korrupsionin e së shkuarës dhe atij që prej 10 vitesh zhvat shqiptaret”, shkruan Basha.