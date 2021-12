Basha nxjerr videon nga Dibra: Zgjodhën me zemër të ardhmen

Kreu demokrat Lulzim Basha ka zhvilluar sot një takim me dibranët në Peshkopi. Sonte ka ndarë një Facebook një video me disa nga momentet e takimit dhe shkruan se dibranët kanë zgjedhur me zemrë të ardhmen.

“Mirënjohje demokratëve të Dibrës që me zemër #ZgjodhënTëArdhmen, zgjodhën që Partia Demokratike të jetë shpresa, alternativa dhe instrumenti për të sjellë ndryshimin që shqiptarët presin”, shkruan Basha./albeu.com