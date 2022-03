“Basha është kalë i ngordhur”, befason Kryemadhi: Treçereku i deputetëve kanë biznese me Rusinë

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, deklaroi gjatë emisionit Çim Peka Live se Lulzim Basha nuk eshtë më alternativë për opozitën.

Ajo tha se Basha e ka shitur opoziten te kryeministri Edi Rama dhe zgjidhja e vetme është unifikimi i opozitës.

“Sot zoti Basha nuk është më alternativë, nuk ofron më asgjë, jo vetëm për PD-në e selisë. Unë e kam pranuar gabimin, kam thënë 7 herë do të bëjmë Lul Bashën kryeministër, Lul Basha nuk tha asnjëherë për veten e tij. Ishte i qartë ai, në objektivat financiare. Ky është debati i të gjithë Shqipërisë.

Situata ku është Shqipëria sot është për shkak të shitjes së opozitës te Edi Rama. Se nëse ne nuk do të kishim një opozitë të shitur te Edi Rama në 25 prill, sot do të ishim në kushte krejtësisht të tjera.

Zoti Basha e ka në rregull terezinë e tij, shet apartamente në Portin e Durrësit me pamje nga mali dhe deti. E rëndësishme sot është unifikimi i një opozite, të gjithë bashkë, edhe shoqëri civile… Unë them që vula, përveç Gaz Bardhit nuk ka njeri tjetër”, u shpreh Kryemadhi.

Kryemadhi deklaroi gjithashtu gjatë emisionit se treçereku i deputetëve dhe ministrave kanë biznese me Rusinë.

“Të gjithë deputetët dënonin sulmin në Ukrainë, a thua se do të merrnin kallashnin dhe të luftonin. Treçereku i tyre kanë biznese me kompani ruse. Duke filluar që nga zonja Krifca e Bujqësisë, burri i vet e me radhë. Pse nuk ishte burri i Krifcës që nxori të dhënat e pagave? Kompania? Që e shitën… Ka një problem, që këtu ka kaq shumë skandale, sa ne harrojmë thelbin e asaj”, tha kryetarja e LSI.