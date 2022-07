Si u paguan burrat dhe gratë në 2021, vetëm drejtueset femra fitojnë më shumë se meshkujt

Paga mesatare mujore bruto e femrave në vitin 2021 ishte 55,760 lekë, sipas të dhënave të INSTAT. Në krahasim me një vit më parë, pagat e grave janë 7.9% më të larta.

Në përgjithësi gratë në vend paguhen më pak se burrat. Në vitin 2021, hendeku ishte 4.5%, d.m.th. që paga mesatare e grave në vend është 4.5% më e ulët sesa ajo e burrave (kjo e fundit në 2021 ishte mesatarisht 58.4 mijë lekë).

Në krahasim me një vit më parë, kur ishte 6.5%, hendeku është ngushtuar, teksa pagat e meshkujve u rritën me ritme më të ulëta se ato të femrave (3.4%, kundrejt gati 8%).

Ka vetëm një profesion ku femrat ia kalojnë meshkujve. Nëse je “Drejtuese administrative dhe komerciale” paguhesh mesatarisht 172 mijë lekë në muaj, ose gati 12% më shumë se i njëjti pozicion për meshkujt (këta të fundit marrin mesatarisht 154 mijë lekë në muaj).

Drejtues administrativë dhe komercialë është dhe grup profesioni më i paguar në vend, për të dyja gjinitë. Në krahasim me një vit më parë, për këtë grup profesion pagat e drejtuesve meshkujt u rritë me ritme më të larta sesa të femrave, duke e ngushtuar hendekun, në krahasim me 17% që ishte në 2020-n.

Profesioni i dytë më i paguar si për meshkujt dhe për femrat është “Drejtues prodhimi dhe shërbimesh të specializuara”, por më të paguar janë burrat, që marrin mesatarisht 130 mijë lekë në muaj, ose gati 14% më shumë sesa gjinia tjetër.

Nga 37 grup profesione, për të cilat INSTAT raporton të dhënat, vetëm për tre prej tyre (Punonjës në profesionet e elektro-teknologjisë; Drejtues administrativë dhe komercialë; Punëtor të punimit të metaleve dhe montimit të makinerive). Për dy të tjera pagat janë pothuajse njësoj ( Ligjvënës, nëpunës të lartë të administratës shtetërore dhe drejtorë ekzekutivë; Punëtorë shërbimi dhe ndihmës).

Ndërsa për 32 grup profesione të tjera, ose 87% të totalit, janë burrat ata që paguhen më shumë. Grup-profesioni ku diferenca është më e madhe është në industri, me burrat që paguhen 26% më shumë sesa gratë. Edhe për specialistët e shëndetësisë janë meshkujt ata që paguhen 15% më shumë. Për profesionin e Specialistë të shkencave të fizikës, matematikës dhe inxhinierisë, diferenca është 21.2%.

Për gratë, profesioni që shënoi rritjen më të lartë ishte i specialistëve të shëndetësisë, për shkak të shtesave të pagës që u bënë gjatë periudhës së pandemisë. Pagat për specialistet femra të mjekësisë u rritën me 23%, ndërsa për meshkujt me vetëm 3.6%.

Rritja ishte e lartë dhe për specialistë të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, për të dyja gjinitë, me përkatësisht 9% për meshkujt dhe 11% për femrat. Ky profesion po bëhet i kërkuar jo vetëm për shkak të rendjes së bizneseve drejt zhvillimeve teknologjike, por edhe nga emigracioni i lartë i këtyre profesionistëve, duke krijuar mungesa në tregun e punës.

Një tjetër grup profesion që shënoi rritje të lartë të pagave ishte ai i “Punonjës të shërbimeve personale dhe të mbrojtjes”, me përkatësisht 43.5% (meshkujt) dhe 40.2% (femrat).

Të gjitha grup profesionet kishin të ardhura më të larta nga pagat në 2021 (pa efektin e inflacionit), me përjashtim të “Prodhues të produkteve bujqësore, blegtorale, të peshkimit për nevoja familjare”, që shënuan rënie të lehtë.

Paga mesatare mujore bruto në ekonomi për të dyja gjinitë në vitin 2021 arriti në 57,191 lekë, me rritje 6.5% në krahasim me vitin e kaluar, ose 4.5% duke e indeksuar me inflacionin./Monitor

[ Paga mesatare mujore bruto sipas grup profesioneve dhe gjinisë, 2021 (lekë) ]

Drejtues administrativë dhe komercialë 153,548 171,822 Drejtues prodhimi dhe shërbimesh të specializuara 130,036 112,023 Specialistë të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit 111,935 106,737 Ligjvënës, nëpunës të lartë të administratës shtetërore dhe drejtorë ekzekutivë 88,554 88,817 Specialistë të administrimit dhe biznesit 87,027 81,106 Oficerë të forcave të armatosura 86,468 74,851 Specialistë në fushën ligjore, shoqërore dhe kulturore 86,246 73,437 Specialistë të shëndetësisë 85,417 72,339 Specialistë të mësimdhënies 76,881 68,311 Asistentë në administrim dhe biznes 66,881 64,965 Specialistë të shkencave të fizikës, matematikës dhe inxhinierisë 82,267 64,825 Punonjës në profesionet e elektro-teknologjisë 55,638 62,443 Bashkëpunëtorë profesionistë në inxhinieri dhe shkencë 72,259 61,968 Asistentë të specializuar të shëndetësisë 66,811 60,538 Teknikë të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) 62,964 59,884 Nënoficerë dhe të tjerë në forcat e armatosura 67,258 59,758 Gjithsej 58,413 55,760 Specialistë ligjor, shoqëror, kulturor, të rendit dhe të tjera të ngjashme 56,138 54,615 Nëpunës të shërbimit të klientëve 58,487 53,448 Punëtor të punimit të metaleve dhe montimit të makinerive 46,709 51,304 Nëpunës zyrash 55,650 51,289 Punonjës të shërbimeve personale dhe të mbrojtjes 45,237 43,796 Drejtues automjeti dhe punëtorë të makinave industriale 42,232 39,502 Montues 41,762 38,395 Punëtorë të bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit 36,284 35,803 Punonjës të ndërtimit 36,077 35,782 Punonjës në industri 47,810 35,412 Punonjës shitje 38,683 35,394 Punëtorë shërbimi dhe ndihmës 34,968 35,050 Punonjës të prodhimit të sendeve të imta punëve me dorë (artizanët) të shtypshkrimit dhe të tjera të ngjashme 39,295 34,366 Mbledhës plehrash dhe punëtorë të shërbimeve të tjera elementare 35,188 33,862 Punonjës të përpunimit të ushqimit, drurit, tekstileve dhe tjera të ngjashme 37,076 33,674 Punëtorë në miniera, ndërtim, industri e transport 36,432 33,571 Punonjës të kualifikuar të bujqësisë për treg 37,167 33,514 Ndihmës në përgatitjen e ushqimit 33,779 33,030 Punëtorë për shitje dhe shërbime të ndryshme në rrugë 31,544 30,920 Prodhues të produkteve bujqësore, blegtorale, të peshkimit për nevoja familjare 30,192 30,000

Hendeku gjinor, sipas gjinsë dhe grup profesioneve, viti 2021 (%) ]