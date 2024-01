Bardhi pas takimit me deputetët e Berishës: Do vijojmë kaosin në Kuvend

Pas mbledhjes me deputetët e Berishës, Bardhi thotë se opozita është në protestë, Gazment Bardhi thotë se do të vijojnë kaosin në Kuvend.

“Patjetër që opozita është në protestë dhe do ta vijojë. Kjo do të ndodhë dhe të hënën. Seanca e të hënës është, vjen kryetarja ju përshëndes dhe vit të mbarë. Kaq është thelbi i seancës. Nëse ka çështje të tjera sigurisht që ne do të diskutojmë lidhur me këto”, tha Bardhi.

Bardhi po ashtu, shtoi se është diskutuar edhe për bashkimin.

“Është diskutuar çështja e bashkimit të PD dhe opozitës. Secili koleg ka dhënë mendimin e tij se si është mënyra më e mirë për të forcuar PD do jem para jush”, vijoi Bardhi.