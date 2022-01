Bardhi e akuzoi si anëtar të një grupi kriminal që shoqëron Sali Berishën, Artan Hoxha nxjerr “zbuluar” Lulzim Bashën

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, deklaroi ditën e sotme se Myftar Lumneshi, një prej personave që shoqëron Sali Berishën, është eksponent i një organizate kriminale dhe trafikant i njohur droge.

Por gazetari investigativ Artan Hoxha ka publikuar foto, ku shihet se Myftar Lumneshi është në shoqërinë e kryedemokratit Lulzim Basha.

“Sa e rrezikshme paska qene kjo Organizata Kriminale “B9”??!!!

Paska bashkepunuar edhe me Bashen dreqi, mire qe bashkepunon tani me Berishen, per te marre me sulm të armatosur godinen e SHQUP-it…

Basha gjate nje vizite ne Tropoje, nen shoqerine e Myftar Lumneshit të Organizates Kriminale “B9”, dale në Tyrben e Dervish Luzhes.

Myftar Lumneshi në oborrin e PD-se, me persona të identifikuar nga Gaz Bardhi si pjestare të grupit “B9”, gjate nje tentative te Berishes per te nxjerre nga selia Lulzim Bashen”, shkruan Hoxha./albeu.com/