Bardhezinjtë mund të mbeten pa Europa League, superkompjuteri shpalli fituesin e ndeshjes Juve-PSG

Të mërkurën Juventus dhe PSG do të luajnë në javën e gjashtë të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve, e cila rezultoi shumë e ndryshme për skuadrat. Parisienët u kualifikuan me sukses në play-off, ndërsa Juve e humbi mundësinë.

Megjithatë, takimi është i rëndësishëm për të dyja klubet. Parisi është i barabartë në pikë me Benfikën, kështu që treshja Messi-Neymar-Mbappe do të garojnë për vendin e parë.

Për Juventus ndeshja është e rëndësishme sepse në rast humbjeje apo barazimi rrezikojnë të mbeten edhe pa Europa League. Superkompjuteri FiveThitryEight parashikon se kjo është pikërisht ajo që do të ndodhë, PSG do të fitojë me një probabilitet prej 57%.

Për fat të italianëve, shanset e Maccabit për të mposhtur Benfikën nuk janë as të mëdha. /G.D albeu.com/