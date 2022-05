Barcelona vihet pas lojtarit të Milanit

Sipas “Mundo Deportivo”, në qendër të vëmendjes është çështë që lidhet me të ardhmen e Alessio Romagnolit. Mbrojtësit qendror po i skadon kontrata me Milanin dhe nuk do të rinovojë kontratën me ta, dhe për gazetën iberike, Barcelona është rikthyer të mendojë fort për transferimin e tij me parametra zero.

26-vjeçari ka kohë që është në sytën e Lazios dhe mund të bëhet një mundësi për Juventusin, por përveç Barcelonës në Spanjë, është edhe Sevilla , në Angli i interesuar është chelsea dhe Bayer Munich në Gjermani po mendon për të./ h.ll/albeu.com