Barcelona ndan mendjen, vendoset se kush do të qëndrojë dhe kush do të largohet

Pasi ka fituar vetëm Kupën e Mbretit në tre sezonet e fundit, Barcelona do të synojë të rimarrë vendin e saj mes skuadrave më elitare të Evropës sezonin e ardhshëm dhe shitja e disa lojtarëve është një nga prioritetet e klubit në merkaton e ardhshme.

Mateu Alemany, Jordi Cruyff dhe Xavi Hernandez janë të bindur se nënshkrimet e reja duhet të vijnë, ndërsa ata që nuk kanë një rol të rëndësishëm në ekip ose që mund të kenë një tarifë të konsiderueshme transferimi mund të largohen.

Aktualisht janë nëntë futbollistë që kanë mundësi të largohen nga klubi, ose sepse klubi nuk i dëshiron ose sepse duan t’i shesin për arsye financiare.

Dani Alves, Ousmane Dembele, Adama Traore dhe Luuk de Jong janë katër lojtarët e tjerë që do të lirohen për shkak se kontrata ose huazimi i tyre ka skaduar.

Klubi po refuzon të shesë një numër lojtarësh të rinj, duke përfshirë Pedri, Ferran Torres, Nico Gonzalez, Gavi, Ansu Fati dhe Eric Garcia. Këta lojtarë mund të konsiderohen si të patransferueshëm.

Më në fund, garda e vjetër, e cila përfshin Sergio Busquets, Gerard Pique, Jordi Alba dhe Marc-Andre ter Stegen, nuk do të largohet për shkak të kontratave të tyre fitimprurëse ose sepse Xavi dëshiron t’i ketë ata në klub.

Nga ana tjetër, ka lojtarë të huazuar që klubi do të përpiqet t’i heqë qafe për shkak të profilit të tyre të lartë, si Phillipe Coutinho, Miralem Pjanic dhe Francisco Trincao. Është edhe Antoine Griezmann, por ai është i huazuar te Atletico Madrid edhe për një vit. Alex Collado dhe Inaki Pena me siguri do të kthehen në skuadër.

Më poshtë është situata e lojtarëve që kanë mundësi të largohen nga skuadra aktuale e Barcelonës:

Neto

Ai ka dy vjet që pretendon se dëshiron të largohet sepse nuk mund të luajë shumë, megjithatë ai gjithmonë i refuzon mundësitë që i vijnë. Duke qenë se ai ka vetëm një vit të mbetur në kontratën e tij, Barcelona dëshiron ta shesë atë tani. Zëvendësuesi do të jetë i huazuari i Galatasaray, Inaki Pena.

Dest

Klubi do ta shesë atë nëse ka një ofertë të mirë. Kur Xavi erdhi për herë të parë, dukej se ishte në periferi, por me kalimin e muajve, ai ka fituar besimin e trajnerit. Për shkak të moshës së re të futbollistit, klubi mund të jetë në gjendje të sigurojë një lëvizje fitimprurëse. Klubi beson se Cezar Azpilicueta i Chelseat është një zëvendësues i mirë.

Lenglet

Kontributi i tij në ekip është në rënie. Skuadra ka mjaft qendërmbrojtës në Gerard Pique, Ronald Araujo dhe Eric Garcia, me Andreas Christensen gjithashtu në rrugë. Barcelona është e gatshme të shesë Lenglet për një çmim të mirë, gjë që pasqyrohet në bilanc për amortizimin minimal të francezit. Ai ka kërkues në Premier League.

Mingueza

Një tjetër qendërmbrojtës që do të jetë në merkato. Ai luajti shumë ndeshje nën trajnerin e mëparshëm të Barcelonës, Ronald Koeman, por ardhja e Xavi e ka ulur ndjeshëm rolin e tij në skuadër. Për shkak të moshës, ai ka vlerë dhe mund të shitet për 10 milionë.

Umtiti

Ambicia kryesore e Umtiti është të luajë sërish pas kaq shumë lëndimeve. Pas kaq shumë lëndimeve, objektivi kryesor i Umtitit është të luajë sërish. Rinovimi që bëri për Barcelonën e bën më të lehtë largimin e tij sepse për momentin rroga e tij është shumë më e ulët se sa ishte. Samuel ka qenë gjithmonë në mëdyshje për t’u larguar nga Barcelona, por gjërat mund të jenë ndryshe këtë herë.

De jong

Frenkie de Jong është një situatë komplekse. Ai nuk ka performuar si ylli që është. Të paktën për çmimin që u pagua për të. Ai është lojtari për të cilin Barcelona mund të marrë një tarifë më të lartë transferimi. Holandezi nuk ndihet rehat dhe po mendon të largohet në verë. Megjithatë, në dy ndeshjet e fundit Xavi i ka dhënë më shumë liri.

Riqui Puig

As Xavi nuk e do atë, megjithëse trajneri e ka bërë të qartë se ai do të luajë më shpesh në tre ndeshjet e mbetura. Numri i minutave që Puig ka luajtur me trajnerin e ri është dëshmi se ai nuk është pjesë e planeve të Xavi. Pyetja është nëse ai dëshiron të largohet apo jo. Ai gjithmonë ka zgjedhur të qëndrojë në dritaret e mëparshme transferuese për të parë nëse do të llogaritej nga trajneri. Edhe pse kontrata e tij skadon në vitin 2023, mund të konsiderohet një huazim. Sipas Transfermarkt, vlera e tij në treg është 9 milionë euro.

Depay

Një tjetër lojtar për të cilin Barcelona mund të marrë një marrëveshje të mirë. Sipas Transfermarkt, vlera e tij në treg është 45 milionë. Për shkak se i ka mbetur vetëm një vit nga kontrata e tij, shuma mund të ulet. Megjithatë, çështja është se çfarë do të dëshirojë të bëjë sulmuesi. Pasi të bëhen blerjet e reja në verë, Barcelona do të duhet të përcaktojë se ku do të përshtatet Depay në skuadër.

Braithwaite

Ai është sulmuesi me më pak minuta nën drejtimin e Xavi-t dhe duket se nuk do të jetë pjesë e skuadrës në sezonin 2022-2023. Danezi gjithmonë ka deklaruar se do të respektojë kontratën e tij, por duke qenë se ai nuk është lojtar kyç dhe se Kupa e Botës është në nëntor, është e mundur që ai të kënaqet me largimin këtë verë. Vlera e tij në treg është 7.5 milionë./ h.ll/albeu.com