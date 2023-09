Barcelona i dërgon një ofertë zyrtare Man Cityt përpara nënshkrimit të Cancelos

Meqenëse merkato është kaq afër mbylljes, duket se nuk ka gjasa që ata të vendosin shumë pengesa në rrugë.

Nëse Cancelo arrin në Camp Nou, do të shohë që Xavi Hernandez më në fund të marrë opsionin me përvojë në krahun e djathtë të mbrojtjes që ai ka kërkuar të nënshkruajë për disa kohë. As Hector Bellerin dhe as Sergino Dest nuk bënë përshtypje për të, dhe kjo është bërë një problem i madh për BLaugranët.