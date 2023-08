Barbie me fitime mbi 1 miliardë, konkurron me “Titanic”, “Jurassic Park” dhe “Star Wars”

Është trendi më i fundit i filmave të javëve të fundit, ka shkaktuar furi në mbarë botën dhe po thyen rekordet njëri pas tjetrit.

Bëhet fjalë për filmin “Barbi” të Greta Gerwig, i cili jo vetëm u bë filmi i parë i një regjisoreje femër që shiti kaq shumë bileta, por arriti të hyjë edhe në kategorinë e artë të filmave me fitime mbi 1.000.000.000 dollarë !

Sigurisht që me kalimin e kohës ka pasur shumë suksese filmike, por vetëm 53 kanë arritur të thyejnë barrierën e 1 miliardë dollarëve.

Midis tyre janë filma që u pëlqyen shumë nga publiku global, morën vlerësime të mira dhe në të njëjtën kohë ishin një sukses i madh si filmi legjendar “Titanic” nga James Cameron, me Leonardo DiCaprio dhe Kate Winslet, “Joker” 2019 nga Todd Phillips me performancën e shkëlqyer të Joaquin Phoenix dhe më i fundit ” Top Gun: Maverick ” (2022) nga Tom Cruise.



Megjithatë, përmes vëzhgimit të kujdesshëm të katalogut me më shumë se një miliard filma, dalin përfundime interesante.

Mjafton të themi se mes tyre ka pesë filma “Star Wars”, katër ribërje të Disney-t duke përfshirë “The Lion King”, “Frozen” dhe “Aladdin”, “Jurassic Park”.

Natyrisht, ekskluzivitetet e filmave shiten, dhe një dëshmi më e fortë për këtë është fakti se në klubin e miliardave është, ndër të tjera, ” Skyfall” (2012), filmi i 23-të me radhë i agjentit legjendar 007, i cili në vitin 2012, ka realizuar fitime në vlerën 1,142,471,295 dollarë.

Për më tepër, dinamika e ekskluziviteteve është evidente përmes pranisë në listën e disa serialeve filmike si ” Lord of the Rings “, ” Harry Potter ” dhe “Piratët e Karaibeve”.

Një tjetër kartë e fortë e industrisë së argëtimit janë superheronjtë të cilët, vërtetuar, sjellin shumë njerëz në teatro.

Të paktë janë ata që kanë arritur të mbushin arkat me fitime mbi 1 miliardë dollarë, ndër të cilët të famshëm “Avengers”, Spider-Man, Captain Marvel, Transformers, Black Panther etj.

Filmat për fëmijë, të animuar dhe jo, si “Frozen” I dhe II, seritë Toy Story, Minios, Super Mario, “I’m Despicable Un” etj., janë gjithashtu artileri e rëndë, por edhe përshtatjet kinematografike të tregimeve të dashura si “Alice in Wonderland” dhe “Aladdin”.

Duhet theksuar sigurisht që komercialiteti nuk përputhet gjithmonë me cilësinë pasi disa nga filmat e mësipërm, megjithëse sollën shumë para në arkë, nuk u dalluan për krijimtarinë dhe përmbajtjen e tyre.

Përkundrazi, suksesi i tyre u bazua në titullin e tyre popullor dhe për këtë arsye u mohuan pritshmëritë e publikut që nxitoi t’i shikonte.

Lista me filmat me fitimet më të larta

Avatar (2009) – 2,923,706,026 $

Avengers: Endgame (2019) – 2,799,439,100 $

Avatar: The Way of Water (2022) – $2,320,250,289 $34,50,281 $34,289,

Titanic (2,799,439,100 $) sode

VII – Forca Awakens (2015 ) – 2,071,310,218 dollarë

Avengers: Infinity War (2018) – 2,052,415,039 dollarë

Spider-Man: No Way Home (2021) – 1,921,847,111 dollarë

Jurassic World (2015) – 37,621 dollarë për Mbreti

75,401

The Avengers (2012) – 1,520,538,536 dollarë

Furious 7 (2015 ) – 1,515,341,399 dollarë

Top Gun: Maverick (2022) – 1,495,696,292 dollarë

Frozen II (2019) – 1,453,683,476 dollarë

Avengers: Age of Ultron (2015) – 1,405,81 dollarë

Filmi i Super Mario Bros. (2023) – 1,352,756,895 dollarë

Black Panther (2018) – 1,349,926,083 dollarë

Harry Potter and the Deathly Hallows: Pjesa 2 (2011) – 1,342,359,942 dollarë

Star Wars: II – 73, Episode VI, 70 dollarë ,706

Jurassic World: Fallen Mbretëria (2018) – 1,310,466,296 dollarë

të ngrirë (2013) – 1,284,540,518 dollarë

