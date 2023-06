Barack Obama leksion botës: Për 5 viktimat e “Titanit” mediat raportuan minutë pas minute, asnjë fjalë për 700 emigrantët e mbytur në Greqi

Barack Obama ka vënë në pikëpyetje se përse tragjedia e Titanit me 5 të vdekur ka marrë mbulim mediatik minutë pas minute, ndërkohë që një varkë që po fundoset me 700 refugjatë në bord është injoruar.

Impressive remarks from @BarackObama today at @SNForg as he courageously draws a parallel between the media’s focus on the #TitanicSubmarine and the tragic loss of approximately 700 asylum seekers in a recent shipwreck near #Pylos | #RefugeeWeek #Titanic pic.twitter.com/6cIqqJ8XAk

— Makis Mylonas (@MylonasMakis) June 22, 2023