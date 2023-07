“Balla ka 5 vite që e kërkon postin”, Karamuço: Ministrat e Brendshëm nuk kanë fund të mirë, ikin me njollë ose në burg

Eksperti i kriminalistikës Ervin Karamuço, ka thënë se Taulant Balla e ka kërkuar prej 5 vitesh postin e ministrit të Brendshëm, të cilin e mori sot pas shkarkimit të Bledi Çuçit.

Karamuço than ë emisionin “Revieë” se është shprehur se Balla ka një të përmirësuar imazhin e tij që i është njollosur me të drejtë ose me të padrejtë, teksa theksoi se ministrat e Brendshëm nuk kanë fund të mirë.

“Balla ka një shans të artë për të përmirësuar të gjithë imazhin që i është njollosur me të drejtë pa të drejtë gjatë gjithë këtyre viteve. Të mos bëjë policinë se më pas do të marrë njolla shumë të mëdha. Balla ka 5 vite që do të bëhet ministër i Brendshëm. Rama ia dha shansin. Ministrat e Brendshëm nuk kanë fund të shumë të mirë, o ikin me njollë o ikin në burg”, tha ai.